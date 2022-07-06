Госдума одобрила введение конфискации автомобиля за вождение без прав

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает наказания за управление транспортом водителями, лишенными прав. За это нарушение теперь грозит штраф до 100 тыс. рублей, а также уголовное преследование с конфискацией автомобиля.

Законопроект, который разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой, прошел второе чтение. Поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ко второму чтению дополнили отменой для правонарушителей возможности оплачивать штрафы со скидкой, пишет «Коммерсантъ».

По действующему законодательству за управление автомобилем без водительских прав предусмотрен штраф 30 тыс. рублей и арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Депутаты предлагают за повторное нарушение штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, или наказывать обязательными работами от 150 часов. За третье за год нарушение предлагается возбуждать уголовное дело и штрафовать на 200 тыс. рублей, в качестве альтернативы к штрафу нарушителю грозят 360 часов обязательных работ.

Максимальное наказание для «бесправников», пойманных за рублем в третий раз, — это лишение свободы на срок до одного года и конфискация автомобиля.

Необходимость ужесточения норм авторы законопроекта объяснили тем, что более половины выездов на встречную полосу совершают именно водители без прав, так как действующие санкции их не пугают.

При этом депутат Госдумы Алексей Куринной посетовал на недостаточную жесткость формулировок. «То, что мы принимаем, будет громко звучать, но работать не будет», — считает он.

В третьем чтении законопроект рассмотрят сегодня, 6 июля.