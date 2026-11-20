Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2027 года до 28 935 рублей в месяц. Инициатива является частью бюджетного пакета.

Сейчас минимальная зарплата установлена на уровне 27 093 рублей ежемесячно. Таким образом, с начала следующего года ее размер вырастет на 6,8%.

Вместе с тем на 2027–2029 годы предлагается приостановить действие положений, согласно которым МРОТ рассчитывается с учетом медианной заработной платы. На этот период его величину будут определять на основании прогнозируемой динамики среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такой подход даст возможность опираться на более современные и разносторонние прогнозные данные, а не ограничиваться показателем статистической медианной зарплаты.

Кроме того, с 1 января 2027 года функции по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний будут переданы Федеральной налоговой службе.