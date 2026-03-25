Госдума одобрила в первом чтении аттестацию гидов для экскурсий на жестовом языке

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит возможность аттестации гидов для проведения экскурсий на жестовом языке для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщает «ТАСС».

Инициатива была внесена межфракционной группой депутатов и предполагает изменения в закон «Об основах туристической деятельности в РФ». Документ предусматривает введение процедуры аттестации гидов-переводчиков, которые смогут проводить экскурсии на жестовом языке, в том числе для глухих и слабослышащих граждан.

Согласно проекту, сведения об оказании услуг на жестовом языке будут включаться в единый федеральный реестр экскурсоводов, а также указываться на нагрудном бейдже специалиста. Законопроект также устанавливает единый образец такого бейджа и обязывает экскурсоводов при размещении объявлений о своих услугах указывать ссылку на свою запись в реестре.

Кроме того, документ предусматривает, что основанием для приостановки действия классификации пляжа может стать информация от Роспотребнадзора о несоответствии водного объекта санитарным требованиям и условиям безопасного купания.