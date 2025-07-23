Госдума одобрила приостановку связи для абонентов с арестованными счетами

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий временно приостанавливать услуги связи для абонентов, чьи денежные средства или авансовые платежи оказались под арестом. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит уточнения в действующее законодательство: если арест наложен на деньги, внесенные в счет предоплаты за услуги связи, или приостановлены операции по этим средствам, оператор будет вправе приостановить оказание связи. Эта мера направлена на борьбу с преступлениями, при которых телекоммуникационные каналы используются для отмывания или хищения денежных средств.

В частности, предусматривается обязанность операторов временно блокировать возврат авансовых платежей, если есть основания подозревать, что средства могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Закон согласуется с другим пакетом инициатив, позволяющим блокировать банковские счета и электронные кошельки при наличии признаков участия в преступлениях.

Реализация закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не скажется на работе операторов связи. За соблюдением новых норм будет установлен государственный контроль и предусмотрены административные меры воздействия.