Госдума одобрила поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума России поддержала поправки о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, передает РИА Новости.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда обладателя воинского звания. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй — до 50, а третий — до 55 лет. Речь идет о находящихся в запасе солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах.

Помимо этого, документ увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Так, для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Напомним, на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект внесли в ноябре прошлого года. Первое чтение документ прошел в январе.