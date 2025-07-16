Госдума обязала владельцев земельных участков бороться с борщевиком

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Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по выявлению и уничтожению борщевика и других опасных инвазивных (чужеродных) растений. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ направлен на предотвращение неконтролируемого распространения чужеродных видов растений, угрожающих экосистемам, жизни или здоровью граждан и ряду отраслей экономики. Владельцы и пользователи земель теперь обязаны следить за состоянием участков и предотвращать захват территории агрессивной растительностью. Бездействие в этом вопросе будет считаться нарушением и может привести к пересмотру условий сервитута.

Перечни инвазивных растений, подлежащих обязательному контролю, будут устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Борьба с ними должна вестись безопасными для окружающей среды методами, включая применение энтомофагов (естественных врагов растений).

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. До этого времени предстоит разработать подзаконные акты и включить соответствующие меры в планы землепользователей, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года все участники процесса были готовы действовать по единым правилам.