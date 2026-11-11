Госдума обязала производителей раскрывать состав табака и вейпов с 1 декабря

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Принятый документ вносит изменения в закон «О коммерческой тайне».

Устанавливается, что к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над законами, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, особенно подрастающего поколения, от воздействия опасных веществ. По его словам, раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно, поскольку табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения, которые могут вызывать серьезные заболевания, в том числе онкологические, легочные и сердечно-сосудистые.