Госдума обязала банки и МФО уведомлять россиян о кредитах через «Госуслуги»

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о заключении договоров потребительского кредита или займа. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2027 года.

Уведомления будут направляться для информирования граждан о договорах, заключенных от их имени, и должны помочь противодействовать оформлению займов без согласия заемщика либо под влиянием мошенников.

«Граждане через “Госуслуги” будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», – прокомментировал в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно закону, уведомление должно содержать сведения о процентной ставке на момент подписания договора, сумме кредита или займа либо установленном лимите, сроке возврата средств. Если для договора предусмотрен период охлаждения, гражданина также проинформируют о возможности отказаться от займа в течение этого срока.

Для отправки уведомлений банки и МФО должны будут заключить договор с одним из квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ). После получения данных о подписании индивидуальных условий договора БКИ обязано направить информацию в личный кабинет заемщика на «Госуслугах» в течение 15 минут. Передача сведений будет осуществляться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Участие БКИ в системе будет бесплатным. До 1 июня 2027 года бюро должны обеспечить техническое взаимодействие своих информационных систем с «Госуслугами» и СМЭВ.

При этом сведения о процентной ставке не будут включаться в кредитный отчет и данные, используемые для предупреждения мошенничества. Таким образом, эта информация будет доступна только самому заемщику и не будет раскрываться другим кредиторам.