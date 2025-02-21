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Общество 21 февраля 2025 09:12

Госдума обсудит вопрос дистанционного обучения в медицинских вузах

Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят вопрос о применении дистанционного обучения в медицинских университетах.

Как сообщает ТАСС, ежегодно около миллиона медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч – программы переподготовки. При этом такие услуги предоставляют частные фирмы, где обучение проходит дистанционно.

Председатель Госдумы Володин считает, что от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь люди и снижается качество оказания медпомощи.

По его мнению, получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база.

Поправками предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ». Новые нормы запрещают применять исключительно электронное или дистанционное обучение при реализации основных образовательных программ среднего и высшего медицинского, а также фармацевтического образования.

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