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Госдума обсудит кандидатов на посты в Правительстве 12 мая
12 мая в Государственной Думе состоится расширенное заседание, на котором будут обсуждаться кандидаты на посты в новом составе Правительства. Оно начнется в полдень, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.
«Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности», — уточняется в сообщении.
После рассмотрения комитеты представят свои заключения Совету Госдумы. Кандидатуры первого заместителя Премьер-министра и руководителей федеральных ведомств будут утверждены на заседаниях 13-14 мая. Провести их планируют в открытом режиме.
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