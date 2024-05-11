Госдума обсудит кандидатов на посты в Правительстве 12 мая

12 мая в Государственной Думе состоится расширенное заседание, на котором будут обсуждаться кандидаты на посты в новом составе Правительства. Оно начнется в полдень, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

«Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности», — уточняется в сообщении.

После рассмотрения комитеты представят свои заключения Совету Госдумы. Кандидатуры первого заместителя Премьер-министра и руководителей федеральных ведомств будут утверждены на заседаниях 13-14 мая. Провести их планируют в открытом режиме.