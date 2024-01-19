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Госдума обратится к парламенту Франции по поводу французских наемников в рядах ВСУ
На следующем пленарном заседании Госдума рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с французскими наемниками, воевавших на стороне ВСУ. Об этом рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооружёнными Силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наёмников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции», — написал спикер ГД в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Париж запретил наемничество на законодательном уровне, учитывая все эти обстоятельства, вопрос нуждается в том, чтобы российские парламентарии обратились к Национальному собранию Французской Республики.
«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. <...> наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» — задался вопросом Володин.
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