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В Госдуме призвали готовить россиян к войне с Западом
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что страны – члены НАТО могут спровоцировать конфликт на северных границах России после того, как украинская ситуация урегулируется. По мнению эксперта, участники альянса специально поддерживают напряжённость в регионе.
При этом, как сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, в России достаточно добровольцев для эффективного ведения боевых действий. Однако он также считает, что нужно готовить мужчин для большого противостояния с западными странами в будущем, пишет «Абзац».
По его словам, европейские страны в 2028–2029 годах готовы воевать с РФ. И не Россия данное противостояние развязывает, поэтому стесняться об этом говорить не нужно, говорит эксперт.
Он также добавил, что российские военкоматы должны эффективно работать, а мобилизационный резерв «должен быть чётко подготовлен».
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