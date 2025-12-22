news_header_top
Общество 22 декабря 2025 19:26

Госдума не прорабатывает введение запрета на соцсети для детей и подростков

В Государственной думе не ведется работа над введением запрета на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем канале в МАХ.

Таким образом депутат прокомментировал заявление зампреда думского комитета по информполитике Андрея Свинцова, который ранее высказался о необходимости ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. В качестве примера Свинцов привел Австралию, где аналогичные меры были введены для подростков до 16 лет.

«В Госдуме не прорабатывается идея запретить соцсети детям и подросткам», – написал Горелкин.

По его словам, результаты введенных в Австралии ограничений пока нельзя оценить однозначно. Он отметил, что, несмотря на отчеты властей об успехах, все больше подростков переходят на цифровые платформы, не сотрудничающие с государственными структурами. По мнению депутата, такая миграция в неконтролируемые сегменты интернета может представлять большую опасность.

#Госдума #социальные сети
