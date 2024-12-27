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Общество 27 декабря 2024 10:14

Госдума намерена в 2025 году обсудить с Правительством вопрос перегрузки школьников

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Госдума намерена в 2025 году обсудить с Правительством вопрос перегрузки школьников
Фото: © «Татар-информ»

В наступающем 2025 году Государственная Дума РФ планирует сделать приоритетным вопрос снижения учебной нагрузки в школах и выработать необходимые решения совместно с Правительством страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Председатель ГД Вячеслав Володин.

«Со стороны Правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах», — заявил спикер нижней палаты парламента. «Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», — подчеркнул в связи с этим он.

Политик также отметил, что вопрос чрезмерной нагрузки на школьников ранее обсуждался в его Telegram-канале. Было оставлено свыше 10 тыс. комментариев, причем более половины пользователей подтвердили наличие проблемы.

Среди основных причин Володин упомянул сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, а также внеурочную деятельность, шестидневную учебную неделю и обучение во вторую смену.

#школы #школьная программа #Вячеслав Володин
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