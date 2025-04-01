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Общество 1 апреля 2025 22:51

Госдума может законодательно запретить схемы с накруткой кешбэка

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Схемы с накруткой кешбэка необходимо пресечь, и для этого, возможно, будет внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями по противодействию так называемым «фродерам» – клиентам, использующим специальные схемы ради получения кешбэка. В документе предлагается создать межбанковские базы данных таких клиентов, так как они представляют собой «бесконечно мигрирующую массу» и постоянно меняют кредитные организации. В настоящее время каждый банк выявляет таких пользователей самостоятельно, однако не имеет права передавать информацию о них другим финансовым учреждениям.

«Такая схема появилась, и ее, очевидно, надо пресечь», – заявил Аксаков.

По его словам, уже весной могут быть внесены соответствующие законодательные предложения, так как этот вопрос требует детального изучения. Политик также подчеркнул, что современные технологии позволяют выявлять злоупотребления кешбэком и предотвращать их. Одним из возможных методов борьбы он назвал запрет на рекламу, распространяющую информацию о подобных схемах.

#кешбэк #Мошенничество #Госдума
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