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Госдума исключает период участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ
Госдума приняла новый законопроект, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции.
По действующему закону, результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года. Законопроектом предлагается не включать в этот срок периоды прохождения военной службы по призыву или военной службы по мобилизации, а также время участия в СВО.
Как сообщает ТАСС, по словам депутата от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, принятие документа позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни и получить образование. Предлагаемые нормы станут дополнительной мерой поддержки российских военнослужащих.
«Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», – подчеркнул Володин.
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