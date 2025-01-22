Госдума исключает период участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ

Госдума приняла новый законопроект, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции.

По действующему закону, результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года. Законопроектом предлагается не включать в этот срок периоды прохождения военной службы по призыву или военной службы по мобилизации, а также время участия в СВО.

Как сообщает ТАСС, по словам депутата от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, принятие документа позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни и получить образование. Предлагаемые нормы станут дополнительной мерой поддержки российских военнослужащих.

«Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», – подчеркнул Володин.