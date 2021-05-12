Госдума и Правительство РФ разработают меры по ограничению использования пальмового масла

Государственная Дума и профильные министерства вместе подготовят предложения по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Об этом глава нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Многие говорят о вреде пальмового масла, но <…> отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», — констатировал Председатель Госдумы.

Отметив «молчание, отсутствие предложений» по присутствующей в публичном поле теме, Володин пообещал постараться выработать возможные решения в ходе обсуждения с участием профильных министерств правительства и комитетов нижней палаты парламента.

«Они (решения — прим. Т-и) могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию. Свое слово должны сказать эксперты», — уточнил политик.

Спикер Госдумы также заметил, что лишение поставщиков пальмового масла налоговых льгот (до 1 октября 2019 года этот товар облагался по льготной ставке в 10% — прим. Т-и) и повышение ставки НДС до 20% не привели к решению проблемы. В январе 2021 года поставки пальмового масла выросли на 18,8 % к январю 2020-го.