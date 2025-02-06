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Общество 6 февраля 2025 08:33

Госдума готовит проект о медосвидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев

Госдума готовит законопроект о медицинском освидетельствовании иностранных граждан, прибывающих в РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», – написал он.

Кроме того, в Госдуме ожидают предложений от правительства РФ по вопросам регулирования трудовой миграции и въезда на территорию России семей трудовых мигрантов.

Володин подчеркнул необходимость совершенствования сферы миграционной политики до полного наведения в ней порядка. «Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов», – подчеркнул спикер Госдумы.

#законопроект #иностранные граждане
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