Госдума: Европа не накладывает санкции на бизнесменов, которые «возят ей деньги»

Власти Европы неискренны в своих действиях: говоря о важности и тяжелых для себя последствиях санкций, они накладывают ограничения на российских парламентариев, но не на бизнес. Таким образом они стараются обойти ограничениями тех, кто «возит им деньги», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по СНГ Леонида Калашникова.

«Это еще одно подтверждение их нечестности <...> На самом деле, это (санкции) не мешает честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше. При этом им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Вот тех они тронут в последнюю очередь, чего бы они ни говорили», — заявил парламентарий.

Напомним, что сегодня Евросоюз принял пакет санкций против России, в частности против депутатов, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.