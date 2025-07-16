Госдума дала еще три года проекту исламских финансов: почему эксперимент решили продлить

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России официально продлили до 2028 года. Татарстан, как один из ключевых участников, уже показывает ощутимые результаты: на республику приходится 80% профинансированных сделок. Что изменится с принятием закона – в обзоре Альберта Бикбова.





Госдума приняла закон о продлении эксперимента по внедрению исламского банкинга до 1 сентября 2028 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нужен бессрочный эксперимент

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по внедрению исламского банкинга до 1 сентября 2028 года. Стартовал он, напомним, 1 сентября 2023 года в четырех регионах России – Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Исламский банкинг – это финансовая деятельность в соответствии с нормами ислама. Он основан на том, что между инвестором и клиентом распределяются прибыли и риски.

Есть ограничения в соответствии с нормами шариата. Запрещены выплата процентов и производные от них сделки, операции с условиями неопределенности, а также финансирование отдельных отраслей: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов.

Эксперимент, как и прежде, будет проходить на территории этих четырех регионов. Но в будущем к нему могут присоединиться и другие субъекты. Желающих уже около десяти, в частности Крым и Чувашия. Интересно, что депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предлагает в своем телеграм-канале сделать эксперимент бессрочным.

Талия Минуллина: «В целом общий объем исламских финансовых активов оценивается в 4,5 трлн долларов. Это большие активы, которые сегодня пока Российская Федерация упускает» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рынок на триллионы долларов

В условиях санкционного давления со стороны Запада на нашу страну развитие партнерского финансирования в России поможет расширить сотрудничество с исламским миром и привлечь дополнительные инвестиции.

«В целом общий объем исламских финансовых активов оценивается в 4,5 трлн долларов. Это большие активы, которые сегодня пока Российская Федерация упускает. Причем мы понимаем, что большая часть этих активов все-таки расположена в дружественных странах и сегодня доступна была бы для нашей экономики, если бы мы проявляли большую, так скажем, открытость», – заявила 30 сентября 2024 года на круглом столе руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Кстати, прошедший в мае в Казани Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в очередной раз подтвердил высокий интерес к развитию исламского банкинга в нашей стране.

Одним из первых начал оказывать услуги в рамках партнерского банкинга банк «Ак Барс», отдельное направление выделено у Сбербанка. В рамках KazanForum о начале работы объявил «Промсвязьбанк». Кроме того, «Газпромбанк», который уже входит в соответствующий реестр ЦБ, в ближайшее время выпустит исламские продукты и инструменты. Банк заявил, что в рамках этого направления планирует привлечь десятки миллиардов рублей.

Анатолий Аксаков заявлял ранее, что Татарстан показывает пример как по количеству участников, так и по объему профинансированных сделок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предварительные итоги эксперимента

Рынок исламских финансов в России уже сейчас обладает потенциалом не менее 1 трлн рублей, написал накануне один из идеологов эксперимента, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале. То есть с текущего объема, который немногим превышает 3 млрд рублей, он может вырасти в 300 раз.

Также Аксаков заявлял ранее, что Татарстан показывает пример как по количеству участников, так и по объему профинансированных сделок. На долю республики приходится порядка 80% от общей суммы.

В Татарстане население в равной степени интересуют купля-продажа товаров и недвижимости с наценкой и рассрочкой платежа, а также размещение инвестиций в исламскую финансовую компанию. Бизнес заинтересован в купле-продаже с наценкой, рассрочке платежа и проектном финансировании.

На конец сентября в реестр участников эксперимента Центробанка входили 24 компании, в том числе 12 татарстанских. В настоящее время в списке 32 организации, включая 14 из республики.

Статистика подчеркивает интерес финансовых организаций к инструментам исламского банкинга и лидирующую роль Республики Татарстан в эксперименте.

Предполагается ввести запрет на использование исламского банкинга предприятиями, находящимися в процедуре банкротства или в сложной финансовой ситуации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что еще изменилось в законодательстве об исламских финансах

Одобренные Госдумой поправки в законодательство расширяют перечень операций, которые вправе осуществлять участники эксперимента: станут доступными открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, денежные переводы, а также взаимное страхование имущественных интересов.

Также предполагается ввести запрет на использование исламского банкинга предприятиями, находящимися в процедуре банкротства или в сложной финансовой ситуации.

В соответствии с законом должны быть разработаны стандарты партнерского финансирования. Ассоциация банков России подготовит соответствующие документы для внедрения международных норм в российское правовое поле. Закрепление практики партнерского финансирования в России будет способствовать привлечению капиталов из исламского мира.