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Госдолг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн рублей
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На 1 октября объем государственного долга Татарстана составил более 123,5 млрд рублей. Это на 79,5 млн рублей меньше, чем на начало предыдущего месяца, сообщили в Минфине республики.
По данным ведомства, почти 101 млрд из этой суммы приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Еще 22,6 млрд — обязательства по предоставленным госгарантиям РТ.
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