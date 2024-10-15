Госдолг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн рублей

На 1 октября объем государственного долга Татарстана составил более 123,5 млрд рублей. Это на 79,5 млн рублей меньше, чем на начало предыдущего месяца, сообщили в Минфине республики.

По данным ведомства, почти 101 млрд из этой суммы приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Еще 22,6 млрд — обязательства по предоставленным госгарантиям РТ.