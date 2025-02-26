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Экономика 26 февраля 2025 11:41

Госдолг Татарстана в январе 2025 года уменьшился на полмиллиарда рублей

Объем государственного долга Татарстана на конец января этого года составил 111,6 млрд рублей, из них 106,6 млрд рублей – внутренний долг. Об этом сообщила замминистра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

За первый месяц 2025 года объем госдолга республики уменьшился на 507,9 млн рублей.

Герасимова также объяснила, что структура государственного долга РТ выглядит следующим образом: 90,4 млрд рублей по федеральным бюджетным кредитам и почти 22 млрд рублей – обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

#госдолг #Татарстан #минфин
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