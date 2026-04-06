Госдолг Татарстана снизился на 14 млрд рублей

Государственный долг Татарстана на начало этого года составил 98 млрд рублей. В течение 2025 года он уменьшился на 13%, или на 14,1 млрд рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

«По сравнению с 2024 годом уровень долговой нагрузки снизился на 2,6%», - сказала она.

Герасимова отметила, что своевременно проводились уплата процентов за пользование федеральными бюджетными кредитами, это 727 млн рублей, и погашение основного долга в соответствии с графиком платежей – 1,8 млрд рублей.

«Просроченной задолженности по долговым обязательствам у республики нет. Уровень долговой нагрузки за 2025 год составил 19,9%, что соответствует высокой долговой устойчивости», – подчеркнула она.

В прошлом году Татарстан получил из федерального бюджета казначейский инфраструктурный кредит на проект «Экорайон» в Казани в размере 1,5 млрд рублей, добавила замминистра финансов.

«С прошлого года Татарстан в соответствии с возможностями, предоставленными на федеральном уровне, принимает участие в реализации нового механизма списания двух третей задолженности по федеральным бюджетным кредитам», – напомнила она.

По этому механизму республика претендует на списание задолженности на сумму 44,5 млрд рублей, уточнила Герасимова.