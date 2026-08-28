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Экономика 28 августа 2026 11:23

Госдолг Татарстана с начала года сократился на 24 млрд рублей

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Госдолг Татарстана с начала года сократился на 24 млрд рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный долг Татарстана с начала 2026 года сократился на 24 млрд рублей и по состоянию на 1 августа составил 74,1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

«Это произошло в результате списания задолженности по федеральным бюджетным кредитам», – рассказала она.

Основную часть государственного долга Татарстана составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам – 66,4 млрд рублей. Еще 7,7 млрд рублей приходится на обязательства по предоставленным государственным гарантиям республики.

Герасимова уточнила, что всего списанию подлежит 44 млрд рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам.

«Сейчас ведется работа по списанию оставшейся части задолженности», – пояснила замминистра.

#доходы и расходы бюджета #госдолг #бюджет татарстана
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