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Экономика 11 марта 2025 19:59

Госдолг Татарстана с начала года сократился на 11,3%

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По состоянию на 1 марта текущего года госдолг Татарстана составил 99,4 млрд рублей. Это на 11,32% меньше, чем было на 1 января 2025-го, следует из данных Минфина РТ.

Отмечается, что почти 91% из общей суммы долга (90,4 млрд рублей) – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам.

Как уточнили в министерстве, госдолг республики сократился, потому что АО «Татдортрансинвест» полностью вернул средства структуре ДОМ.РФ, которые были одолжены на реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани.

#госдолг #Татарстан #Минфин РТ
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