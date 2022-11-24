Госдолг Татарстана приближается к 100 млрд рублей

В Татарстане утвердили долговую политику на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Его составили для «эффективного управления» госдолгом региона и принятия мер по снижению долговой нагрузки на бюджет, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром республики Алексем Песошиным.

По данным на 1 января этого года, общий объем госдолга Татарстана составлял 96,6 млрд рублей, из которых 86 млрд— задолженность по бюджетным кредитам из федеральной казны, 10,6 млрд рублей — обязательства по государственным гарантиям.

К 1 ноября, однако, сумма госдолга Татарстана увеличилась до 97,6 млрд рублей. Причем объем долга может вновь увеличиться в связи с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита.

В Татарстане регулярно использовался механизм привлечения среднесрочных бюджетных займов на частичное покрытие дефицита бюджета, отмечается в документе. Вместе с этим переносятся сроки погашения реструктурированной задолженности Татарстана перед Россией с 2022 года на 2029 год по бюджетным кредитам — в декабре 2017 года, и по кредиту — в июле 2021 года.

«Долговая политика в 2023 – 2025 годах будет направлена на безусловное выполнение обязательств Республики Татарстан, соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и нацелена на поддержание долговой нагрузки на бюджет республики», – подчеркивается в документе.