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Экономика 23 июля 2025 08:20

Госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей

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Государственный долг Татарстана на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей. Об этом на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Министр также доложил о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет Татарстана. Так, за первое полугодие налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 89,8 млрд рублей, налог на имущество организаций – 22,7 млрд рублей.

Поступления акцизов в бюджет составили 22 млрд рублей, а налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет республики составили 20,5 млрд рублей. Земельный налог за это время мобилизован в сумме 4,8 млрд рублей, а поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 32,6 млрд рублей.

#Татарстан #госдолг #минфин
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