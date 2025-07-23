Госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей
Государственный долг Татарстана на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей. Об этом на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.
Министр также доложил о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет Татарстана. Так, за первое полугодие налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 89,8 млрд рублей, налог на имущество организаций – 22,7 млрд рублей.
Поступления акцизов в бюджет составили 22 млрд рублей, а налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет республики составили 20,5 млрд рублей. Земельный налог за это время мобилизован в сумме 4,8 млрд рублей, а поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 32,6 млрд рублей.