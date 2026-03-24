Экономика 24 марта 2026 10:50

Госдолг Татарстана на начало весны составил 98 млрд рублей

Объем государственного долга Татарстана на конец февраля этого года составил 98 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Герасимова объяснила, что большая часть долга – обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Их сумма составляет 90,1 млрд рублей. Остальная часть государственного долга РТ – более 7,9 млрд рублей – относится к предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

При этом, за первые два месяца 2026 года объем госдолга республики уменьшился на 50 млн рублей.

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

