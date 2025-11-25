news_header_top
Экономика 25 ноября 2025 12:20

Госдолг Татарстана на начало ноября 2025 года составил 98,9 млрд рублей

Объем государственного долга Татарстана на начало ноября этого года составил 98,9 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Герасимова объяснила, что большая часть долга – обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Их сумма составляет 90,4 млрд рублей.

Остальная часть государственного долга РТ – почти 8,5 млрд рублей – относится к предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

