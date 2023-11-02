Госдолг Татарстана к концу 2023 года составит 129 млрд рублей

Государственный долг Татарстана к концу этого года составит 129 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«В структуре госдолга основной объем занимают кредиты, полученные от Минфина России. Их размеры составляют 123,8 млрд рублей из 129 млрд рублей. Мы всё соблюдаем, все параметры выполняются», — сказал глава Минфина.

Он также отметил, что по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в бюджете Татарстана на следующий год предусмотрены расходы в сумме 14,7 млрд рублей

«По сельскому хозяйству в бюджете небольшое снижение есть. Основная сумма идет от республики, есть часть федеральных средств. Федеральные средства немного меньше. Но после второго чтения федерального бюджета объем будет больше, чем в этом году. Рассматривается около 1 млрд рублей плюсом», — подчеркнул Гайзатуллин.

Он добавил, что в 2024 году продолжится реализация программы по ремонту школьных столовых. На эти цели в республиканском бюджете заложен 1 млрд рублей, как и в этом году.