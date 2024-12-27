Госдолг Татарстана с начала года сократился до 114 млрд рублей

На 1 января 2024 года госдолг Татарстана составлял 125,7 млрд рублей. К 1 декабря эта цифра сократилась на 11,7 млрд — до 114 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина РТ, утверждающем долговую политику республики на 2025 год и плановый период 2025 и 2027 годов.

В документе отмечается, что по итогам года в регионе не ожидается существенного отклонения от указанного показателя. Долговая нагрузка на республиканскую казну по-прежнему составляет менее 50%. Это говорит о высокой долговой устойчивости РТ. Распределение по годам выплат по погашению долговых обязательств и другие факторы способствуют сохранению нагрузки на бюджет Татарстана на умеренном уровне и уменьшению бюджетных рисков, которые связаны с существующим объемом долга.

Оценка, проведенная Минфином России, показала, что Татарстан продолжает относиться к группе регионов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости.

«Долговая политика в 2025 — 2027 годах будет направлена на безусловное выполнение обязательств Республики Татарстан, соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и нацелена на поддержание долговой нагрузки на бюджет республики на уровне, относящем Республику Татарстан к субъектам Российской Федерации с высокой долговой устойчивостью», — отмечается в документе.

Относительно государственных заимствований Татарстан планирует сохранить подход, нацеленный на максимально полное обеспечение по итогам финансового года расходных потребностей за счет собственных, а не заемных источников поступления средств в бюджет. В том числе не предусматривается осуществление госзаимствований РТ в виде облигационных займов и кредитов от кредитных организаций.

В то же время планируется использование возможностей привлечения из федерального бюджета долгосрочных бюджетных кредиов на обеспечение инфраструктурных проектов на территории Татарстана и других расходов инвестиционного характера. Эти средства будут направлены на инфраструктурное развитие РТ, финансирование проектов в приоритетных инфраструктурных сегментах, для привлечения частных инвестиций, создания новых рабочих мест и роста экономического потенциала.