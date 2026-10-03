Госдолг США превысил 40 трлн долларов и может достичь 50 трлн к 2030 году

Госдолг США прибавил более 260 миллиардов долларов к рекордным 40 триллионам. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Как следует из данных ведомства, в начале октября объем заимствований уже превысил 40,26 триллиона долларов.

Отметку в 40 триллионов госдолг США преодолел 19 августа. Вслед за дальнейшим ростом периодически фиксировалось его снижение.

Министр финансов Скотт Бессент заявлял, что в ведомстве не наблюдают отказа в мире от долговых обязательств США в пользу ценных бумаг других государств.

К 2030 году, по прогнозам аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг США может превысить 50 триллионов долларов. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в 2036 году объем госзаимствований на 20% превысит ВВП.