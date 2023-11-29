Госдолг России вырос до 17% ВВП из-за стремления сократить дефицит бюджета

По итогам 9 месяцев 2023 года госдолг РФ вырос с 5,4% до 17% ВВП. Как объяснили эксперты, деньги, взятые Россией взаймы, пошли на сокращение дефицита бюджета (к слову, дефицит сократился в два раза). При этом российская экономика до сих пор привлекательна для инвесторов, пишет РИА Новости. Добавим также, что благодаря росту стоимости акций фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличился на треть.

В Минфине РФ дали такую оценку: дефицит бюджета по итогу составит 1% ВВП. По словам главы министерства Антона Силуанова, экономика продолжает работать, Россия получает неплохие доходы не только от нефти.

Кроме того, сам уровень российского госдолга находится на безопасном уровне (отметим, что пределом такой «безопасности» считается 20% от ВВП). Более того, у РФ один из самых низких показателей в сравнении с другими странами. Для сравнения: госдолг США – более 100%, у Японии — 260%. Большая задолженность и у Греции (170%), а также Сингапура (160%).

По словам экспертов, разорение России не грозит. На данный момент нефть продается дороже ценового потолка, спрос на СПГ тоже стабильный, а экспортные товары перешли из Европы на Восток. Также наполняют бюджет РФ инвестиции.

Что касается облигаций федерального займа (ОФЗ), то основную часть покупают резиденты (Сбербанк, ВТБ и другие «крупные игроки»). При этом факт того, что зарубежный капитал опасается санкций, только усиливает автономность и делает российскую экономику устойчивее к внешнему давлению.

Кроме того, Правительство РФ помогает финансово в реализации важных проектов, поддерживает разные отрасли, сохраняет социальные программы для населения. Это даст накопительный эффект для развития экономики.

Добавим, что опасения по поводу дорогого обслуживания ОФЗ из-за высокой ключевой ставки также безосновательные. В бюджете на такие цели заложено 2,3 трлн рублей. При этом в случае снижения уровня инфляции ЦБ опустит ставку, тем самым сократив эти расходы.