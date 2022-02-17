Госдеп США: Высылка американского дипломата из России — это путь к эскалации
Высылка заместителя посла США Барта Гормана была ничем не спровоцирована. Такой поступок России — это шаг к напряженности и эскалации в отношениях государств. Об этом со ссылкой на официального представителя госдепа сообщает РИА Новости.
«Действия России в отношении заместителя главы нашей миссии были неспровоцированными, мы рассматриваем их как шаг на пути к эскалации и прорабатываем ответ», — подчеркнул дипломат.
В США подчеркнули, что на момент высылки командировка Гормана в РФ еще не была завершена, у него была действующая виза.