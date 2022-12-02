Госдеп США: Запад сможет менять потолок цен на нефть из РФ для достижения целей

Уровень потолка цен на российскую нефть может корректироваться для достижения поставленных Западом целей. Администрация США поддерживает введение лимита на топливо из РФ на уровне 60 долларов за баррель, заявила сегодня главный экономист Госдепа Эмили Бланшар.

Она отметила, что США, Группа семи, ЕС и Австралия совместно работают над мерами для сокращения доходов России и предотвращения энергетического кризиса.

«60 долларов — лучший уровень для достижения партнерами по коалиции этих двух целей в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким. Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — объяснила она.

Бланшар сказала, что «с нетерпением» ожидает введения механизма в действие.