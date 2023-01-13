Госдеп США: Вашингтон пытается нейтрализовать ЧВК «Вагнер»

Власти США обеспокоены деятельностью частной военной компании «Вагнер», Вашингтон уже начал вести работу по ее нейтрализации, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Сербию. Он утверждает, что «Вагнер» якобы расширяется за счет привлечения новых служащих в других странах, чему намерены противостоять американские власти.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», – цитирует Шолле ТАСС.

Ранее американская газета Politico сообщала, что официальные лица США отслеживают передвижения ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. По данным издания, американские власти собирают разведданные, связанные с деятельностью группы в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Мали и Сербия.