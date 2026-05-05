Госдеп США одобрил возможную продажу Украине управляемых бомб JDAM

Истребитель F-16C ВВС США с бомбой JDAM в 2004 году

Фото: Wikipedia.org

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Из заявления Госдепартамента следует, что Киев намерен приобрести у Вашингтона 1,2 тыс. бомб JDAM, оснащенных навигационным блоком KMU-572, и 332 – с блоками KMU-556, а также необходимое оборудование и документацию. Основным подрядчиком в случае заключения сделки выступит корпорация Boeing.

В дипломатическом ведомстве поясняют, что сделка отвечает американским национальным интересам и не изменит баланс сил в регионе, а также не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) представляют собой обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением посредством GPS. Дальность версии Extended Range может достигать 75 километров, а круговое вероятное отклонение не превышает 11 метров.