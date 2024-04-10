Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK Phase III

В США одобрена возможная сделка по поставке Украине комплектов для обслуживания зенитно-ракетных комплексов HAWK Phase III. Ее стоимость составит около 138 долларов. О решении Госдепа Соединенных Штатов со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области безопасности сообщает РИА Новости.

Запрос на приобретение оборудования, необходимого для обслуживания ЗРК, поступил от украинского Правительства.

В издании отметили, что решение госсекретаря США Энтони Блинкена обусловлено «чрезвычайной ситуацией». Якобы поставка оборонных товаров Киеву соответствует интересам нацбезопасности Вашингтона.

Отмечается, что продажа комплектов для обслуживания ЗРК не будет иметь серьезного влияния на военный баланс в регионе и не снизит оборонных возможностей самой страны.