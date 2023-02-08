Госдеп США одобрил продажу 18 систем HIMARS Польше

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше пусковых установок M142 HIMARS, а также других вооружений на сумму 10 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны.

В заявлении говорится, что Штаты одобряют вероятную сделку с Польшей. «Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, содействующего поддержанию политической стабильности и экономическому развитию в Европе», — говорится в сообщении.

По мнению представителей ведомства, такой шаг позволит «повысить оперативную совместимость» ВС Польши и США. По мнению американской стороны, сделка не изменит «основной военный баланс в регионе», а также не повлияет на боеготовность Вооруженных сил.

Ранее Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты хотят продать Польше системы HIMARS и боеприпасы на 10 млрд долларов.