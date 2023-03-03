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Политика 3 марта 2023 07:03

Госдеп США не нашел поводов для извинений за короткую встречу Блинкена с Лавровым

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Беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова была непродолжительной. Вашингтону не за что извинятся, уверен руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, что накануне представители РФ и США провели краткую беседу на полях саммита министров иностранных дел стран G20 в Нью-Дели. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента [Украины Владимира] Зеленского», — цитирует Прайса ТАСС.

«Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», — заявил он.

#Сергей Лавров #США
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