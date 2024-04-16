Госдеп: США готовы отменить контрмеры по ДСНВ, если Россия возобновит участие в нем

Соединенные Штаты готовы отказаться от контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. Однако это случится только тогда, когда Россия вернется к исполнению своих обязательств. Об этом говорится в заявлении американского госдепа.

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора», — отмечается в документе.

Также подчеркнуто, что Вашингтон не отказывался от соблюдения ключевых ограничений договора, в том числе по-прежнему передает Москве сведения о межконтинентальных баллистических ракетах, которые были пущены с подлодок.

Напомним, что в 2023 году Россия приостановила участие в ДСНВ. Как объяснил Президент Владимир Путин, РФ не может не обратить внимание на другие страны НАТО, к примеру Великобританию и Францию, и не сможет участвовать в договоре без учета их стратегических арсеналов.