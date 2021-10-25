Госдеп: Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх контракта

Россия «может и должна» увеличить поставки газа в Европу сверх контрактных объемов по действующим трубопроводам. Нельзя допустить энергетический кризис на континенте, подчеркнул представитель госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он отметил, что Германия должна дать понять России, что введение «Северного потока — 2» до марта 2022 года невозможно и необходимо использовать для увеличения поставок уже существующие маршруты, в том числе через Украину.

Хохштейн добавил, что Россия — это единственный поставщик, которому сейчас под силу повлиять на ситуацию на европейском энергорынке.

«Если у России есть газ для „Северного потока“, значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Она должна их использовать», — заметил политик.

По его словам, Соединенные Штаты не поменяли отношение к «Северному потоку — 2», однако перешли от попыток противодействия его возведению к нивелированию негативных последствий его использования.

При этом на вопрос о том, смогут ли США помочь Европе зимой, поставляя сжиженный газ, Хохштейн ответил, что запасы топлива у страны достаточны, но власти не могут диктовать компаниям направления экспорта.