Госдеп: Письменный набор от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году

Презентованный Президентом России Владимиром Путиным американскому лидеру Джо Байдену письменный набор хохломы «Москва» стал самым дорогим подарком Президенту Соединенных Штатов в 2021 году. Это следует из данных, опубликованных Государственным департаментом.

В ежегодном отчете Управления протокола Госдепартамента констатируется, что «Холуйский лаковый миниатюрный письменный набор и ручка» от Путина стали самым дорогим презентом Байдену за 2021 год, их стоимость оценивается в 12 тыс. долларов.

Политики обменялись символическими подарками во время саммита, проведенного в швейцарской Женеве 16 июня 2021 года. Президент РФ подарил американскому коллеге набор для письма «Москва». Тот же презентовал российскому лидеру солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

В документе американского внешнеполитического ведомства также отмечается, что возможный отказ Президента США принять как этот, так и другие дары «поставил бы в неловкое положение» как дарителя, так и власти Штатов.