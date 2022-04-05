Госавтоинспекторы в Казани проверили техническое состояние такси «Лада Ларгус»

Госавтоинспекция Казани накануне провела масштабный рейд по проверке автомобилей «Лада Ларгус», которые осуществляют пассажирские перевозки.

«В настоящее время участились случаи перевозки пассажиров нелегальными перевозчиками, осуществляющими так называемые "заказные" перевозки по различным регулярным маршрутам без государственной регистрации в качестве ИП и без специального разрешения-лицензии на осуществление такой деятельности, в том числе автомобильным транспортом с числом пассажиров не более 8. Такие нелегальные перевозчики нарушают обязательные требования законодательства о безопасности дорожного движения, что приводит к причинению вреда жизни и здоровья участников дорожного движения», – пояснил начальник технического надзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павел Назаров.

Особое внимание полицейские обращали на техническое состояние автомобилей, а также проверяли у водителей все необходимые документы для перевозки пассажиров и как проводится медосмотр перед поездкой.

За время рейда на водителей такси «Лада Ларгус» было составлено 13 протоколов, один автомобиль помещен на штрафстоянку.