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Ру Тат
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26 апреля 2021  19:21
Полина Шевчук

Госавтоинспекторы РТ подарили автокресло женщине, которой помогли доехать до роддома

Госавтоинспекторы РТ подарили автокресло женщине, которой помогли доехать до роддома
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В Зеленодольском районе республики инспекторы ГИБДД лейтенант полиции Руслан Сафиуллин и Ильназ Салимзянов во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, за рулем которого находился растерянный мужчина. Полицейские поинтересовались, не нужна ли водителю помощь. Мужчина пояснил, что везет в роддом супругу, однако не знает, где точно находится больница.

Тогда инспекторы посадили женщину в патрульный авто, включили спецсигналы и довезли роженицу до медучреждения. 

Позднее автоинспекторы приехали на выписку женщины с новорожденным сыном из больницы, и вручили им в подарок автокресло.
 

 

помощь на дороге ГИБДД РТ
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