Госавтоинспекторы РТ подарили автокресло женщине, которой помогли доехать до роддома

В Зеленодольском районе республики инспекторы ГИБДД лейтенант полиции Руслан Сафиуллин и Ильназ Салимзянов во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, за рулем которого находился растерянный мужчина. Полицейские поинтересовались, не нужна ли водителю помощь. Мужчина пояснил, что везет в роддом супругу, однако не знает, где точно находится больница.

Тогда инспекторы посадили женщину в патрульный авто, включили спецсигналы и довезли роженицу до медучреждения.

Позднее автоинспекторы приехали на выписку женщины с новорожденным сыном из больницы, и вручили им в подарок автокресло.

