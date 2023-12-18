Госавтоинспекторы напомнили татарстанским водителям об осторожности в грядущую непогоду

В связи с сильным ветром, метелью и ухудшением видимости, а также со снежными заносами и гололедицей на дорогах, которые ожидаются в Татарстане сегодня и завтра, Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам соблюдать особую осторожность.

Водителям посоветовали присмотреться к техническому состоянию авто, убедиться в исправности тормозной системы и шинах. Важно, чтобы в рабочем состоянии была вся оптика.

Если видимость плохая, следует избегать опасных маневров и выезжать на встречную полосу. Двигаться необходимо в соответствии с погодными условиями.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.