Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госавтоинспекторы напомнили татарстанским водителям об осторожности в грядущую непогоду
В связи с сильным ветром, метелью и ухудшением видимости, а также со снежными заносами и гололедицей на дорогах, которые ожидаются в Татарстане сегодня и завтра, Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам соблюдать особую осторожность.
Водителям посоветовали присмотреться к техническому состоянию авто, убедиться в исправности тормозной системы и шинах. Важно, чтобы в рабочем состоянии была вся оптика.
Если видимость плохая, следует избегать опасных маневров и выезжать на встречную полосу. Двигаться необходимо в соответствии с погодными условиями.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников