Госавтоинспекторы Казани напомнили, каков порядок пересдачи экзамена на получение прав

Госавтоинспекция Казани напоминает о том, в каком порядке пересдается экзамен на получение водительского удостоверения.

По словам начальника экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани полковника полиции Сабирова Ирека, для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный практический экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена.

Для кандидата в водители, который не сдал практический экзамен с третьей и последующих попыток, он проводится не ранее, чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения экзамена, который не был сдан.

Также, Ирек Нуртдинович напомнил, что для сдачи практического экзамена необходимы паспорт, свидетельство об окончании автошколы, медицинская справка, оплата государственной пошлины, заявление на получение государственной услуги, а также экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов.

Для повторной пересдачи вождения необходимо обратиться по адресу: Казань, улица Актайкская, д.2, каб.4