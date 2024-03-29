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Начальник ГИБДД Казани напомнил школьникам о правилах дорожного движения
Сегодня начальник Госавтоинспекции Казани Эльнар Садриев побывал в одном из пришкольных лагерей лицея и рассказал учащимся о правилах безопасного поведения на дорогах.
Напомним, в период с 23 марта по 1 апреля в Казани проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Автоинспекторы проводят беседы с детьми и родительские собрания.
«Во время весенних каникул детям нужно продолжить соблюдение правил дорожного движения и не забывать, что на дорогах много опасностей. Необходимо двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам. При этом необходимо быть особенно внимательными при переходе как регулируемого, так и нерегулируемого пешеходных переходов», – сказал Садриев.
Он также напомнил ребятам, что при переходе нерегулируемого пешеходного перехода необходимо посмотреть по сторонам, убедиться в том, что все водители автомобилей остановились для того, чтобы пропустить пешеходов.
Также необходимо исключить использование на дороге наушников, смартфонов и гаджетов, отметил Садриев. Для улучшения видимости со стороны водителя в сумеречное и темное время необходимо носить и применять в одежде предметы со световозвращающими элементами.
Сотрудники ведомства призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.
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