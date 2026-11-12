Госавтоинспекция Татарстана запустила серию роликов ко Дню памяти жертв ДТП

Фото: скриншот из видео

В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП – весь мир объединяется, чтобы вспомнить погибших и выразить поддержку их близким. Госавтоинспекция Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» подготовили для жителей республики серию видеороликов, посвященных вопросам безопасности на дорогах.

День памяти жертв ДТП служит напоминанием о хрупкости жизни и серьезности последствий ошибок на дороге. По данным ГАИ, в Татарстане за 10 месяцев этого года в ДТП погиб 271 человек, еще 3050 пострадали. Проект создан с целью как привлечь внимание к важности соблюдения ПДД, так и почтить память всех погибших в дорожных происшествиях.

Каждый ролик посвящен одному из ключевых аспектов поведения на дороге. Например, одно из видео затрагивает тему соблюдения режима сна и отдыха за рулем. Водитель легковушки едет по трассе поздним вечером. В какой-то момент ему на телефон пишет маленький сын. Мужчина читает его сообщение и улыбается, однако из-за усталости теряет концентрацию и в конце концов засыпает, допустив смертельное для себя лобовое столкновение.

«Устал? Остановись! Иначе сон может стать вечным», – призывают авторы видеоролика.

Другие ролики затрагивают темы внимательности в отношении пешеходов, профилактики детского травматизма и отказа от рискованных маневров.

Фото: скриншот из видео