Госавтоинспекция Татарстана усиливает работу с систематическими нарушителями ПДД

Госавтоинспекция Татарстана усилила работу с водителями, которые часто нарушают правила дорожного движения. Полицейские решили лично поговорить с теми, кто постоянно попадается на нарушениях, сообщили в ведомстве.

С начала года инспекторы навестили 43 водителя, у которых за полгода набралось больше 150 нарушений. Также полиция составила список тех, кто нарушил правила больше 100 раз, и отправила его в местные администрации. Теперь чиновники вместе с автоинспекторами проводят беседы с этими водителями. Как отметили в Госавтоинспекции по итогам этой работы данные вплоть до фамилии и имени злостных нарушителей будут предаваться широкой публичной огласке через средства массовой информации.

Фото: © «Татар-информ»

Оказалось, что такие разговоры помогают: число нарушений у «проблемных» водителей уменьшилось на 40%. Больше всего любителей нарушать правила живет в Казани и Набережных Челнах. Рекорд в этом году поставил казанец, которого штрафовали 288 раз на общую сумму 244 тысячи рублей.

Госавтоинспекторы сообщают, что намерены продолжать работу в этом направлении. Они надеются, что личные беседы помогут водителям лучше понять, почему важно соблюдать правила на дороге, что в результате сможет сделать дороги Татарстана безопаснее для всех.